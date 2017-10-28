وزير النقل: شراء 1000 عربة سكة حديد جديدة وتحويل إشارات 1400 كم إلى إلكترونية

كتب- محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إنه تم عقد اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ لمتابعة خطط وزارة النقل للتطوير والتحديث ومتابعة خطط تطوير السكك الحديد والطرق والكباري ومشروعات النقل الجماعي.

وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه فيما يتعلق بالسكة الحديد فقد تم خلال الاجتماع عرض خطوات تطوير الإشارات بإجمالي ١٤٠٠ كم يتم العمل على تطويرها وتحويلها الى إشارات الكترونية، كما تم مناقشة خطط تطوير الوحدات المتحركة من خلال التعاقدات الجديدة ومنها البنك الاوروبي لتوفير ١٠٠ جرّار جديد.

وأضاف وزير النقل "أن عربات السكة الحديد عمرها أكثر من ٥٠ سنة وبالتالي يجري العمل على تحديث العربات من خلال شراء ١٠٠٠ عربة جديدة منهم ٢٠٠ عربة مكيفة بتكلفة ١٦ مليار جنيه، وخلال العام الحالي سيتم دراسة العروض المقدمة من روسيا والمجر وإيطاليا لبدء تصنيعهم خلال العام المقبل، وتوفير المبالغ من خلال قروض ميسرة من جهات التمويل".

وأكد وزير النقل أن كافة هذه المشروعات الجديدة تحتاج حوالي ٧٠ مليار جنيه من أجل التطوير، مشيرًا إلى أن السكة الحديد تنقل ٣٠٠ مليون مواطن سنويًا و٢٢٠ مليون على الخطوط القصيرة والباقي على الخطوط السريعة، وأن عائد الخطوط القصيرة مليون جنيه والخطوط الطويلة ١.٧مليار جنيه، وبالتالي نحتاج إلى موارد أخرى منها نقل البضائع.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق فإن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق تتكلف ١١.٤ مليار جنيه، حيث إنه على وشك الانتهاء من القوص الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي ويتبقي القوص الشمالي الغربي والمتوقع الانتهاء منه في مارس ٢٠١٨.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من صيانة الطرق التي تم الانتهاء منها ومنها طريق السويس، بالإضافة إلى طريق أسيوط البحر الأحمر بتكلفة 1.4 مليار جنيه، موضحًا أن الحديث تطرق إلى طريق أسيوط القاهرة الغربي وسيتم عمل حارات خدمة لتقليل الحدمة، وأنفاق أسفله بتكلفة 5.3 مليار جنيهًا، وسيتم الانتهاء منه خلال خمس سنوات.

وفينا يتعلق بمشروع مترو الأنفاق، قال إنه يجري العمل به وأن رئيس الوزراء وجه بعمل خط سكة حديد لربط منطقة بلبيس حتى الروبيكي، كما وجه بضرورة الحصول على تمويل لرفع كفاءة الخط الأول من مترو الأنفاق الذي تم إنشائه منذ ٣٠ عامًا وسيتم رفع كفاءة الإشارات ورفع كفاءة التغذية للكهرباء وأن المرحلة الأولى تتكلف ٧.٦ مليار جنيه والمرحلة الثانية تشمل شراء ٣٢ قطار جديد مكيف.

كما تابع رئيس الوزراء إجراءات تنفيذ الخط الرابع في ظل وجود عرض ياباني وحيد، وسيتم الانتظار لحين ورود عطاءات جديدة، كما تابع إجراءات تطوير ترام الرمل. ​