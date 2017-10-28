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"الإسكان": افتتاح الحديقة المركزية بالشيخ زايد بداية 2018

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": افتتاح الحديقة المركزية بالشيخ زايد بداية 2018

02:04 م السبت 28 أكتوبر 2017

الحديقة المركزية بالشيخ زايد

كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، علي مساحة نحو 65 فداناً، حيث تستعد وزارة الإسكان لتشغيل الحديقة، مع الشهور الأولى من العام القادم.

وخلال الجولة بالحديقة شدد وزير الإسكان، على ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات المنفذة، وكذا الزراعات الشجرية، وأعمال تنسيق الموقع، وأشار المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل، ويتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات الأخيرة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المطعم الرئيسي، وعدد من المشايات، والبرجولات، والنوافير، ومنطقة لعب الأطفال، والتي أصبحت جاهزة، ويجري تشطيب عدد من الحمامات والأكشاك، ومن المقرر بنهاية الشهر المقبل، الانتهاء من تنفيذ البوابات والسور بالكامل، مضيفاً أنه تم البدء في أعمال الزراعة، وسيكون هناك نموذج مزروع نهاية الشهر القادم، وعقب شرح الموقف التنفيذى شدد الوزير على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالموقع، لسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، وافتتاح الحديقة للمواطنين.

وأوضح "مدبولي" أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تهدف لإنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى بكل المدن الجديدة، تمثل متنزهاً راقياً لسكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذه الحديقة، التى قام بتصميها، والإشراف على تنفيذها، الدكتور ماهر استينو، وهو من قام بتصميم حديقة الأزهر.​

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