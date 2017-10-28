ضبط 244 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، عددا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على مدار ٢٤ ساعة، في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 244 قضية بمضبوطات أبرزها 116 كيلوجرام بانجو و14 كجم حشيش، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات ضمت 16 متهما ارتكبوا 24 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 76 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية، فضلا عن ضبط 11 متهما بالبلطجة، وإعادة 9 سيارات مسروقة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، كما قامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.