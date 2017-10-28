تجديد حبس 3 متهمين بترويج أفكار تنظيم "داعش" عبر فيسبوك
تجديد حبس 3 متهمين بترويج أفكار تنظيم "داعش" عبر فيسبوك
01:57 م السبت 28 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، في القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وقيامهم بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر الفيس بوك بمحافظة قنا، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
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