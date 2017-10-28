وزير القوى العاملة للشباب: «هتشتغل غصب عنك»

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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، ملتقى توظيف الشباب بأسوان.

واستبعد "سعفان" شركة أمن خاصة تتراوح الرواتب فيها بين 700 - 900 جنيه قائلا: "إزاي بني آدم يشتغل شهر كامل ويعيش بـ700 جنيها.. علشان كده الشباب بيهرب من القطاع الخاص".

وأوضح وزير القوى العاملة أن الحد الأدنى لراتب فرد الأمن بتلك الشركات ينبغي أن يكون 1200 جنيه، مشددا على ضرورة تضافر الجهود؛ لتوفير فرص عمل حقيقية، داعيا الشباب للعمل فى جميع المجالات "لازم توفر دخل يمكنك من معيشة كريمة".

وتابع: "بمزاجك أو من غير مزاجك هتشتغل يعني هتشتغل، مينفعش تقعد في البيت وتنتظر الشغل"، مؤكدا أهمية السعي لكسب الرزق.

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وأشار الوزير إلى أن الملتقى يهدف إلى إكساب الشباب خبرات جديدة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وكسر قاعدة الوظيفة الحكومية، لافتًا بأن الحكومة تسعى لاستغلال الطاقات البشرية لتحقيق القيمة المضافة.

من جانبه، أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أن المحافظة بدأت تنفيذ برامج للتدريب التحويلي للشباب؛ للاستفادة من فرص العمل المتاحة، مضيفا أن المحافظة تفردت في انتهاج نهج جديد لربط سوق العمل بالتخصصات التعليمية ومنها مجالات الطاقة الشمسية والتمريض وصيد الأسماك، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات لتلقي طلبات العمل.

واختتم المحافظ تصريحاته على هامش الملتقى قائلا: "الشغل بيجيب شغل، والقاعدة في البيت مش بتجيب غير قعاد".