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آلاف يتظاهرون في مدريد منادين بوحدة إسبانيا

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مصراوي Masrawy

آلاف يتظاهرون في مدريد منادين بوحدة إسبانيا

02:14 م السبت 28 أكتوبر 2017

آلاف يتظاهرون في مدريد منادين بوحدة إسبانيا

أرشيفية

مدريد - (د ب أ):

نظم آلاف المواطنين اليوم السبت مظاهرات بميدان"بلازا كولون"بالعاصمةالإسبانية مدريد منادين بوحدة البلاد.

وحمل المتظاهرون أعلام دولتهم، بينما اتشح بعضهم بها، مرددين شعارات "تحيا إسبانيا" و"تحيا كتالونيا".

وانضمت أعداد متزايدة من المواطنين إلى المظاهرة بعد علمهم بها مصادفة عبر الإذاعة.

ودخلت عملية سيطرة الإسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ اليوم السبت، حيث أصبح رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، رئيسا للاقليم، الذي يخضع لحكم ذاتي.

وعزل راخوي حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.

وكان راخوي أعلن أمس الجمعة حل البرلمان الكتالوني، على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من ديسمبر القادم.

وكان برلمان كتالونيا قد صوت في وقت سابق من يوم الجمعة على قرار لصالح الانفصال. وبعد فترة وجيزة، خول مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد لراخوي سلطة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للقضاء على محاولة انفصال الإقليم.

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