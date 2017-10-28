الصحة: إجراء أول عملية جراحية بـ"الوجه والفكين" بمستشفى أرمنت بالأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء أول عملية جراحية في جراحة الوجه والفكين لسيدة في مستشفى أرمنت التخصصي بالأقصر، كأول جراحة من نوعها تجرى في محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن العملية أجريت لسيدة من مدينة إسنا تعرضت لحادث سقوط من الدور الثالث وتم تحويلها إلى مستشفى أرمنت التخصصي بعد إجراء الإسعافات الأولية، وبعرضها على استشاري جراحة المخ و الأعصاب تبيّن عدم وجود أي كسور بالجمجمة أو نزيف بالمخ، وتم عرضها على أخصائي جراحة الوجه و الفكين، فتبين إصابتها بكسور متعددة في الوجه تتضمن كسر في عظام الفك العلوي والوجنة اليمنى وكسر في مفصل الفك السفلي الأيسر.

وأضاف "القاصد" في بيان اليوم السبت، أنه تم إجراء العملية الجراحية تحت مخدر عام وتم رد و تثبيت كسور الفك العلوي باستخدام 4 شرائح من داخل الفم، وتثبيت عظام الوجنة اليمنى بشريحتين من داخل الفم ومن الحاجب الأيمن وتثبيت كسر مفصل الفك الأيسر بشريحة ومسامير عن طريق فتحة في الرقبة.

وأشار إلى أن العملية أجريت عن طريق فريق طبي بقيادة الدكتور عبدالله الهادي استشاري جراحة الوجه والفكين، واستغرقت 4 ساعات، لافتا الى أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعتبر نقلة نوعية كبيرة في خدمات الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث توفر الوحدة خدمة متميزة تقدم لأول مرة خارج القاهرة.​