انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية
انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية
02:04 م السبت 28 أكتوبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن هناك انفراجة في أزمة نقص عدادات المياه، وذلك عقب البدء في صرف فروق أسعار التعاقدات للشركات الموردة.
وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن تحرير سعر الصرف تسبب في ارتفاع أسعار العدادات وهو ما جعل بعض شركات المياه يتوقفون عن التوريد، نظرا لوجود فارق كبير بين السعر المتفق عليه في التعاقد وارتفاع أسعار العدادات عقب التعويم لحين استقرار الوضع.
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