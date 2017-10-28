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انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية

02:04 م السبت 28 أكتوبر 2017

انفراجة في أزمة عدادات المياه بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن هناك انفراجة في أزمة نقص عدادات المياه، وذلك عقب البدء في صرف فروق التعاقدات للشركات الموردة.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن تحرير سعر الصرف تسبب في ارتفاع أسعار العدادات وهو ما جعل بعض شركات المياه يتوقفون عن التوريد، نظرا لوجود فارق كبير بين السعر المتفق عليه في التعاقد وارتفاع أسعار العدادات عقب التعويم لحين استقرار الوضع.

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