مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في بني سويف
مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في بني سويف
02:02 م السبت 28 أكتوبر 2017
أرشيفية
بني سويف ــ أحمد كامل:
لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقل للمستشفى المركزي.
واستقبل مستشفى الواسطى المركزي جثة شاب يدعى "محمد توفيق دعمي"، 17 سنة، ومقيم قرية كفر أبو عتمان التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، جثة هامدة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطر مركز شرطة الواسطى بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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