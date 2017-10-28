أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بأسوان

02:02 م السبت 28 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    fb8fedc6e1.jpg

  • عرض 5 صورة

    d3e29f23b4.jpg

  • عرض 5 صورة

    c4ed4d2d5e.jpg

  • عرض 5 صورة

    f73a3cda95.jpg

  • عرض 5 صورة

    75f6e78204.jpg

إعادة الألبوم

محافظ السويس: 6 تخصصات جديدة لمجمع مراكز التدريب المهني

الألبوم التالى

محافظ السويس: 6 تخصصات جديدة لمجمع مراكز التدريب المهني

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الشباب الذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري برعاية من محافظة أسوان ومؤسسة "أم حبيبة" والغرفة التجارية وغيرها وبمشاركة واسعة لـ 24 شركة بالقطاع الخاص من المحافظة وخارجها وحضور لفيف من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، علاوة على الآلاف من الشباب الأسواني في مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء مجدي حجازي، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الملتقى الوصول لمواجهة جادة وفعالة لمشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مجالات الصناعات التحويلية وإنتاج الملابس والتسويق والتوكيلات التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الأمن والحراسة، فضلاً عن باقي المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح المستمرة للحكومة والمسؤولين هي تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا.

وحرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على تفقد أعمال تسجيل الرغبات للشباب في الأعمال والوظائف المختلفة التي توفرها الشركات المشاركة في الملتقى للتعرف على ما يتم تقديمه من تسهيلات في إجراءات التسجيل وتعريف الشباب بالوظائف المتنوعة التي تلبي احتياجات الشباب في مختلف المؤهلات الدراسية من محو الأمية والمتوسطة والعليا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح ملتقى توظيف الشباب بأسوان غدًا

    أخبار

  • وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

    أخبار

  • افتتاح فرع جديد للجامعة العمالية بالزقازيق (صور)

    أخبار

  • تعيين 1708 باحثين عن العمل على مستوى مكاتب التشغيل في القليوبية

    أخبار

إعلان

f096bee984.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |

بيومي أفندي - الكابتن مجدي عبد الغني يكشف حديثه مع الرئيس السيسي بعد صعود مصر كأس العالم

بيومي أفندي - الكابتن مجدي عبد الغني يكشف حديثه مع الرئيس السيسي بعد صعود مصر كأس العالم

نص قرار السيسي بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

نص قرار السيسي بتعيين رئيس أركان جديد للقوات المسلحة

السيسي يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية جهود مكافحة الإرهاب

السيسي يبحث مع وزيري الدفاع والداخلية جهود مكافحة الإرهاب