بالصور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بأسوان
بالصور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بأسوان
02:02 م السبت 28 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الشباب الذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري برعاية من محافظة أسوان ومؤسسة "أم حبيبة" والغرفة التجارية وغيرها وبمشاركة واسعة لـ 24 شركة بالقطاع الخاص من المحافظة وخارجها وحضور لفيف من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، علاوة على الآلاف من الشباب الأسواني في مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد اللواء مجدي حجازي، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الملتقى الوصول لمواجهة جادة وفعالة لمشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مجالات الصناعات التحويلية وإنتاج الملابس والتسويق والتوكيلات التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الأمن والحراسة، فضلاً عن باقي المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة والمسؤولين هي تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا.
وحرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على تفقد أعمال تسجيل الرغبات للشباب في الأعمال والوظائف المختلفة التي توفرها الشركات المشاركة في الملتقى للتعرف على ما يتم تقديمه من تسهيلات في إجراءات التسجيل وتعريف الشباب بالوظائف المتنوعة التي تلبي احتياجات الشباب في مختلف المؤهلات الدراسية من محو الأمية والمتوسطة والعليا.
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