بسبب شدة الرياح.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس علاء عطا الله مدير مركز المعلومات بميناء البرلس البحري بكفر الشيخ، اليوم السبت، توقف حركة الملاحة بالميناء، نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، بسبب شدة الرياح.

وأكد مدير مركز معلومات ميناء البرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن هناك ما يقرب من 500 سفينة ومركب صيد يرسون بأرصفة الميناء، لرفض الصيادين العمل في ظل شدة الرياح، خوفًا من تعرضهم للغرق لعدم هدوء حالة البحر الأبيض المتوسط، منذ الصباح، موضحًا أنه لا يوجد إغلاق للميناء، والعمل الإداري مستمر به.

وفي السياق، أطلق عبد النبي كمون، مدير جمعية الصيادين بمركز البرلس، تحذيرات للصيادين، من إجراء أعمال الصيد والملاحة، في ظل عدم هدوء حالة البحر، مطالبًا الصيادين بالرجوع للجمعية، للتأكد من الحالة الجوية، قبل الإقلاع، بسبب شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة، والتي نتج عنها ارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الصيد.

كانت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعرضت، اليوم السبت، لرياح شديدة، خاصة على المدن الشمالية بالمحافظة، مثل مراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس.