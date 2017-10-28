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أكمنة ثابتة و20 سيارة إسعاف في طريق برج العرب قبل النهائي الأفريقي

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مصراوي Masrawy

أكمنة ثابتة و20 سيارة إسعاف في طريق برج العرب قبل النهائي الأفريقي

01:59 م السبت 28 أكتوبر 2017

أكمنة ثابتة و20 سيارة إسعاف في طريق برج العرب قبل النهائي الأفريقي

ارشيفية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الطريق المؤدي لاستاد الجيش ببرج العرب، انتشار 4 أكمنة ثابتة من قوات الداخلية المسئولة عن تأمين اللقاء المرتقب مساء اليوم السبت، بين فريقي الأهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واقتصر دور الأكمنة الأربعة على تفتيش الجماهير ذاتيًا، والكشف على الهويات الشخصية وتذاكر حضور اللقاء والتأكد من صلاحيتها.

من جانبه، أكد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، نشر عدد من الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، مع التشديد على ألا يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة.

وأشار النمر إلى أن خطة التأمين ارتكزت على عملية نشر القوات واعتماد خطة الطرق المؤدية للاستاد، والكمائن وخطط سير المرور، سواء المتجهة إلى ملعب المباراة أو المتجهة الى طريق الإسكندرية.

في سياق متصل، دفعت هيئة الإسعاف بعدد 20 سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بمحيط برج العرب علاوة على 12 مسعفًا داخل المدرجات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، تحسبًا لوقوع أي أمر طارئ.

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