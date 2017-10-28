7 نصائح للمرأة للتعامل مع زوجها وقت مباراة الأهلي والوداد

كتبت - ميرا ماهر:

تنطلق بعد ساعات مبارة النادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكعادة بعض السيدات غير المهتمين بكرة القدم يحاولن البحث عن أفكار تساعدهم على التخلص من أكثر الأيام "نكدا" من وجهة نظرهن بسبب تعصب الزوج في هذا اليوم.

ويقدم لكي "مصراوي" أفكارًا عن كيفية قضاء فترة المباراة العصيبة بعيدًا عن النكد مع زوجك:

1- إذا قررتِ الخروج مع صديقاتك، وقت المباراة الهامة هو الأنسب لضمان التمتع بغياب الزحام من الشوارع.

2- إذا اضطررت للبقاء فى المنزل فعليك أن تتعاملي بإيجابية مع زوجك وأخبريه بتوقعاتك للمباراة التى لابد أن تكون تنبئه بخسارة الفريق المنافس سترتفع معنوياته وتقل درجة تعصبه.

3- ابحثي فى صفحات الطبخ على الإنترنت وقومي بعمل حلوى من شأنها تسلية زوجك وقت المباراة وفي الوقت نفسه تتعلمي طريقة طعام جديدة.

4- فترة المباراة ساعة ونصف كافية أن تقومي بعمل "ماسكات" لوجهك ولن يشعر زوجك بغيابك عنه كثيرًا.

5- يمكنك إجراء العديد من المكالمات المؤجلة فى حياتك، اتصلى بأقاربك لتحافظي على صلة الرحم.

6- احرصي على جعله يشعر باهتمامك وبادري باقتراح حضور أصدقاءه لمتابعة المباراة معه.

7- حاولي أن تتجنبي الحديث معه في الفاصل بين الشوطين حتى لا يخرج طاقته الغاضبة لكِ.