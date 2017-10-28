إحالة طبيب قتل سايس جراج بسبب 5 جنيهات بالعجوزة للجنايات

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بإحالة طبيب إلى محكمة الجنايات في اتهامه بقتل "سايس" بجراج مستشفى إمبابة العام؛ بعد خلاف على 5 جنيهات قيمة ركن دراجة بخارية.

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب رئيس النيابة آنذاك عن تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إخطار من المستشفى يفيد بوصول "على. م. أ" 34 عاما سايس، جثة هامدة أثر إصابته بجرحين قطعيين أديا إلى وفاته، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طبيب تجميل يدعى "محمود. م. ف" 29 عاما.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن الطبيب بعد الانتهاء من نوبة عمله، توجه الى دراجته البخارية التي وضعها بالقرب من المستشفى مغادرا إلى منزله استوقفه المجني عليه سايس الجراج وطلب منه دفع ثمن ركن الدراجة، وبالفعل قام الطبيب بدفع 5 جنيهات، إلا أن المجني عليه اعترض على قيمة الركنة وطلب منه المزيد، فاعترض الطبيب ورفض دفع مبلغ إضافي الأمر الذى أدى الى نشوب مشاجرة بينهم وقام السايس بسديد ضربة إلى الطبيب بوجهه، فشعر بالغضب وطعن المجنى عليه طعنتين بالصدر، ما أدى إلى وفاته في الخال.

وأضافت التحقيقات، أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكابه للواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي احالت القضية للجنايات عقب انتهاء التحقيقات وورد تقرير الطب الشرعي واكتمال اوراق القضية.