محافظ السويس: 6 تخصصات جديدة لمجمع مراكز التدريب المهني

السويس - حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن مجمع مراكز التدريب الفني والمهني الذي تم افتتاحه اليوم، بحضور وزير الصناعة، أضيفت له 6 تخصصات جديدة، ليكون المركز داعما أساسيا للعمالة الفنية المتخصصة في السويس والتي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف اللواء أحمد حامد في تصريحات صحفية، أن المحافظة ستجري دراسة علمية قوية، لبحث احتياجات سوق العمل في المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والتركيز على تدريب طلاب المركز، واستقطاب عناصر أخرى والطلاب من مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي وقت ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، بهدف القضاء على البطالة.

جاء ذلك عقب افتتاح المحافظ، يرافقه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة لمجمع مراكز التدريب، المقام على مساحة 2700 متر، بحي فيصل في السويس، ويضم 11 قسما، وتكلفت أعمال التطوير 30 مليون جنيه.

وأشار حامد إلى أن المركز يضم أقسام الخراطة واللحام، والبرادة والتكييف، والكهرباء الصناعية وميكانيكا السيارات، وصيانة الحاسبات والشبكات، وتصنيع الملابس الجاهزة، وهي أقسام يحتاجها سوق العمل في السويس.

وأكد حامد، أن فكر الشباب يمضي قدما في تغيير ثقافته وفكره عن الوظيفة، ويطور نفسه ليكون قادرا على إيجاد فرصة عمل جيدة، لافتا إلى أنه وجد شباب حاصلين على مؤهل عالي من بين الطلاب بقسم كهرباء وميكانيكا السيارات، وأشاد بذلك التغيير والذي يؤكد حرص الشباب على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشاد حامد بدور نواب السويس، الذين مثلوا الجندي المجهول في إعادة تطوير المركز، مشيرا إلى أن المركز يضم أقسام الخراطة واللحام، والبرادة والتكييف، والكهرباء الصناعية وميكانيكا السيارات، وصيانة الحاسبات والشبكات، وتصنيع الملابس الجاهزة، يضم المركز 600 طالب في الصفوف الثلاث بنظام التلمذة الصناعية ويوفر تدريب تطبيقي للطلاب في الشركات الصناعية في السويس.