حبس سيدة تستدرج المواطنين لسرقتهم بمساعدة زوجها في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة بدمياط، اليوم السبت، حبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في استدراج المواطنين وإكراههم على التوقيع على إيصالات أمانة وسرقتهم تحت تهديد السلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن عن قيام سيدة باستدراج الأشخاص الراغبين في ممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية بمدينة دمياط الجديدة لسرقتهم.

وتلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغًا يفيد بتعرض "م. أ"، تاجر، للسرقة والتوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وبيّنت التحريات أن سيدة في العقد الرابع من عمرها تعمل على الإيقاع بالضحايا بمساعدة زوجها وشقيقه وشخص آخر، وأعدت قوات الأمن كمينًا للمتهمين وجرى ضبطهم وتبين أنهم "ر. أ"، 40 عامًا، يقيم في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، و"إ. م"، 41 عامًا، ربة منزل، تقيم في الحامول، و"ن.ع"، 44 عامًا، زوج المتهمة، وشقيقه "ض.ع"، 37 عامًا.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم الأول سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش فضلا عن طلقات من ذات العيار، و4 هواتف محمول، ومبلغ مالي قيمته 41 ألف جنيه، وكمية من الأقراص المخدرة.

وأمام جهات التحقيق، اعترفت المتهمة بأنها اتفقت مع شركائها – من بينهم زوجها – على استدراج الزبائن من خلال الهاتف لممارسة الرذيلة في منزلها بشارع "100"، مشيرة إلى أنهم كانوا يجبرون الضحايا على خلع ملابسهم وتصويرهم لابتزازهم ثم التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح للحصول على مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني رقم 3475 إداري قسم شرطة دمياط الجديدة وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.