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الصحة عن "عملية ضوء الشموع": "ده العادي عندنا حتى في أحلك الظروف"

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مصراوي Masrawy

الصحة عن "عملية ضوء الشموع": "ده العادي عندنا حتى في أحلك الظروف"

01:56 م السبت 28 أكتوبر 2017

عملية قسطرة لمريضة

كتب - أحمد جمعة:
أشاد الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بالدور الذي قام به الطاقم الطبي بمستشفى الزيتون التخصصي، بعدما تمكنوا من إجراء عملية قسطرة لمريضة رغم انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.

وقال القاصد في تصريحات لمصراوي، السبت: "إن الطاقم بذل مجهودا كبيرا وجميع العاملين بالمستشفى لإنقاذ حياة المريضة، وده العادي عندنا لأننا نهتم بحياة المرضى حتى في أحلك الظروف".

جاء ذلك ردًا على ما نشره مصراوي بشأن تمكن فريق من قسم القسطرة ورعاية القلب بمستشفى الزيتون، من إجراء عملية قسطرة ناجحة لسيدة خمسينية، رغم انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي بعد 20 دقيقة من بداية العملية.


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مصراوي Masrawy

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