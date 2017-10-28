وزير الطيران: خطة تحديث الأسطول تبلغ 3.3 مليار دولار

كتب- محمد غايات:

أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني أن المهندس شريف إسماعيل عقد اجتماعا لمتابعة الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران، حيث تم عرض تطوير شركة مصر للطيران من خلال صفقات شراء الطائرات الجديدة.

وأضاف وزير الطيران أن تكلفة تطوير وتحديث الأسطول تبلغ ٣.٣ مليار دولار، حيث إن المرحلة الأولى كانت تشمل ٩ طائرات، جرى استلام ٨ طائرات منها ويتبقي واحدة، والمرحلة الثانية تشمل ٤٥ طيارة ما بين شراء وتأجير وهي أكبر صفقة للشركة قامت بها، ومن المقرر الانتهاء منها في ٢٠٢٦، وحضر الاجتماع رئيس شركة مصر للطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات.

وأضاف في موتمر صحفي عقب الاجتماع، أن تحديث الطائرات يهدف لتقليل التكلفة من أجل تقليل كلفة التشغيل وتحقيق ربحية للشركة من خلال وجود طائرات حديثة بالاضافة إلى أهمية أن تكون الشركة منافسة لباقي شركات الطيران.

وأوضح وزير الطيران، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المطارات الجديدة في القطامية ومطار سفنكس الذي سيتم وضعه على الرحلات الصيف القادم.

وأضاف: "يتم العمل على إحياء مشروع "ايرو سيتي"، حيث تم رصد له ٤٠٠ مليون جنيه بنيه تحتية، فضلا عن تجديد أحد الممرات بمطار القاهرة بمبلغ ٤٨٦ مليون جنيه و١٥٠ مليون لتجهيز الممر كهربائيا وسيقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم رصد ٤٥٠ مليون حنيه تكلفة تطوير شرم الشيخ، و٢٢٠ مليون جنيه لتحديث صالات مطار الغردقة، و١٨٧ مليون دولار من الجايكا لتنفيذ صالة جديدة ببرج العرب.

وأضاف وزير الطيران المدني أنه تم رصد ٣٠٥ مليون دولار لتطوير الرادارات بالتعاون مع الجانب الروسي، مضيفا: " هناك تصميم على وجودأفضل المعدات الأمنية في المطارات المصرية، واهتمام بتطوير مطار شرم الشيخ في إطار الاستعدادات لاستقبال ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للشباب والذي سيكون به مركز خدمة عملاء".​