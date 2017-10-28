اليوم.. الاجتماع الأول لنقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي

كتب- أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي والتي أجريت يوم 13 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب، بالإضافة إلى الإعلان عن مقرري اللجان.

والفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة هم: الأعضاء فوق 15 سنة؛ الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور جورج ناشد، والأعضاء تحت 15 سنة هم؛ الدكتور شيرين حسن، والدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتور محسن محمد عزام.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة القاهرة: د. أحمد فتحي، وعن منطقة وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، وعن منطقة شرق الدلتا والدكتور نجوى الشافعي، وعن منطقة غرب الدلتا الدكتور طارق ملوخية، وعن منطقة شمال وجه قبلي الدكتور كريم مصباح، وعن منطقة جنوب وجه قبلي الدكتور عمرو فاروق مراد.​