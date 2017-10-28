اليوم.. الاجتماع الأول لنقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي
اليوم.. الاجتماع الأول لنقابة الأطباء بعد انتخابات التجديد النصفي
01:40 م السبت 28 أكتوبر 2017
النقابة العامة للأطباء
كتب- أحمد جمعة:
تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي والتي أجريت يوم 13 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب، بالإضافة إلى الإعلان عن مقرري اللجان.
والفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة هم: الأعضاء فوق 15 سنة؛ الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور جورج ناشد، والأعضاء تحت 15 سنة هم؛ الدكتور شيرين حسن، والدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتور محسن محمد عزام.
وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة عن منطقة القاهرة: د. أحمد فتحي، وعن منطقة وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، وعن منطقة شرق الدلتا والدكتور نجوى الشافعي، وعن منطقة غرب الدلتا الدكتور طارق ملوخية، وعن منطقة شمال وجه قبلي الدكتور كريم مصباح، وعن منطقة جنوب وجه قبلي الدكتور عمرو فاروق مراد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أطباء التكليف يدخلون في اعتصام مفتوح بدار الحكمة لحين تنفيذ مطالبهم
-
منى مينا: قانون التأمين الصحي "غامض".. و"غنام": "المركب غرقانة وعاوزين
-
نقيب الأطباء: لست سياسيًا وأجد صعوبة شديدة في التواصل مع أي مسئول
-
أمين نقابة الأطباء يوضح أسباب ضعف الإقبال على انتخابات "التجديد النصفي"
إعلان
إعلان