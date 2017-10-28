أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إلغاء رحلة "الدمام" في مطار القاهرة بسبب عطل فني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إلغاء رحلة "الدمام" في مطار القاهرة بسبب عطل فني

01:29 م السبت 28 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- طه عبيد:

قررت الخطوط الجوية اليوم السبت، إلغاء إقلاع رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي، إلى الدمام، بسبب عطل فني أصابها أثناء إنهاء إجراءاتها إلى المملكة السعودية.
زصرحت مصادر ملاحية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الجوية السعودية رقم 324، والمتجهة إلى الدمام، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني يحول دون إتمام الرحلة، ويهدد أمن وسلامة الطائرة، تم استدعاء أطقم الصيانة، وإنزال الركاب إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، لحين وصول طائرة بديلة.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الانتهاء من تجديد الصالة الموسمية بمطار القاهرة استعدادًا للعمرة

    أخبار

  • ضبط هواتف محمولة وساعات "رادو" مع راكب في مطار القاهرة

    أخبار

  • طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة الكوليرا و"ماربورغ"- صور

    أخبار

  • هشام عرفات: توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا حول النقل الجماعي اليوم

    أخبار

إعلان

e5dd654751.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: الإرهاب والخطاب المتطرف ضد الإسلام يحرم المرأة من التطور

السعودية: الإرهاب والخطاب المتطرف ضد الإسلام يحرم المرأة من التطور

برلمانية: هدية «بن سلمان» لأسر شهداء حادث الواحات لافتة طيبة من السعودية

برلمانية: هدية «بن سلمان» لأسر شهداء حادث الواحات لافتة طيبة من السعودية

التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية

التحالف العربي يندد بإطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية

تعرف إلى "صوفيا"... الروبوت الذي حصل على الجنسية السعودية

تعرف إلى "صوفيا"... الروبوت الذي حصل على الجنسية السعودية