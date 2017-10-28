إلغاء رحلة "الدمام" في مطار القاهرة بسبب عطل فني
إلغاء رحلة "الدمام" في مطار القاهرة بسبب عطل فني
01:29 م السبت 28 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- طه عبيد:
قررت الخطوط الجوية السعودية اليوم السبت، إلغاء إقلاع رحلتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي، إلى الدمام، بسبب عطل فني أصابها أثناء إنهاء إجراءاتها إلى المملكة السعودية.
زصرحت مصادر ملاحية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الجوية السعودية رقم 324، والمتجهة إلى الدمام، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني يحول دون إتمام الرحلة، ويهدد أمن وسلامة الطائرة، تم استدعاء أطقم الصيانة، وإنزال الركاب إلى أحد الفنادق القريبة من المطار، لحين وصول طائرة بديلة.
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