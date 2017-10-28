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بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

01:30 م السبت 28 أكتوبر 2017

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بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

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بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية، في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة المراغة منها حالتين إزالة فورية.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تنفيذ خطة المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية شنت حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع قوات أمن قطاع الشمال، وقوات مركز شرطة المراغة، وإدارات حماية الأراضي، والإدارة الهندسية، حيث تم إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية ناحية أطراف مدينة المراغة، كما أزيلت حالتين إزالة فورية بمدينة المراغة خلف التأمين الصحي عبارة عن أحواش مقامة على أرض زراعية.

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