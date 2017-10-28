بالصور.. إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، عن إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية، في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز ومدينة المراغة، منها حالتا إزالة فورية.

وشدد "المحافظ" على جميع الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تنفيذ خطة المحافظة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع قوات أمن قطاع الشمال، وقوات مركز شرطة المراغة، وإدارات حماية الأراضي، والإدارة الهندسية، حيث جرى إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية ناحية أطراف مدينة المراغة، كما جرى إزالة حالتي إزالة فورية بمدينة المراغة خلف التأمين الصحي، عبارة عن أحواش مقامة علي أرض زراعية، بنايات من البلوك الأبيض والأسمنت.