برلماني يطالب بإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن ذوي الإعاقة قدموا الكثير من النماذج الطيبة في المحافل الرياضية الدولية، في الوقت الذي يعانون من عدم وجود مركز شباب يمارسون فيه الرياضات المحببة لهم، لافتًا إلى أنه التقى بعدد منهم خلال الآونة الأخيرة واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة الرياضية بدمياط.

وأوضح مصطفى، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة من أجل مخاطبة وزارة "الإسكان" لتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه جرى تحديد الأرض المقترح إنشاء المشروع عليها بنظام نقل الأصول.

وتضم دمياط عددًا من المتميزين في الألعاب المختلفة، من ذوي الإعاقة، منهم اللاعب إبراهيم حمدتو، أشهر لاعب تنس طاولة في مصر، وشارك في بطولة الألعاب البارالمبية الأخيرة، والكابتن رجب عبد الحي الحاصل على المركز الخامس في رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو، والكابتن صبري البرعي الحاصل على الميدالية البرونزية مع منتخب مصر لكرة الطائرة في بارالمبياد ريودي جانيرو، إلى جانب عدد من الناشئين.