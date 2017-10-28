أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

برلماني يطالب بإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني يطالب بإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة بدمياط

01:24 م السبت 28 أكتوبر 2017

برلماني يطالب بإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة بدمياط

أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن ذوي الإعاقة قدموا الكثير من النماذج الطيبة في المحافل الرياضية الدولية، في الوقت الذي يعانون من عدم وجود مركز شباب يمارسون فيه الرياضات المحببة لهم، لافتًا إلى أنه التقى بعدد منهم خلال الآونة الأخيرة واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة الرياضية بدمياط.

وأوضح مصطفى، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة من أجل مخاطبة وزارة "الإسكان" لتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه جرى تحديد الأرض المقترح إنشاء المشروع عليها بنظام نقل الأصول.

وتضم دمياط عددًا من المتميزين في الألعاب المختلفة، من ذوي الإعاقة، منهم اللاعب إبراهيم حمدتو، أشهر لاعب تنس طاولة في ، وشارك في بطولة الألعاب البارالمبية الأخيرة، والكابتن رجب عبد الحي الحاصل على المركز الخامس في رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو، والكابتن صبري البرعي الحاصل على الميدالية البرونزية مع منتخب مصر لكرة الطائرة في بارالمبياد ريودي جانيرو، إلى جانب عدد من الناشئين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح مركز إسعاف بقرية المهاجرين لخدمة قرى ترعة المحمودية بالإسكندرية

    أخبار

  • وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

    أخبار

  • رئيس الوزراء يلتقي نواب الأقصر لبحث مطالب واحتياجات الأهالي

    أخبار

  • ضبط 143 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

    أخبار

إعلان

1cd0886a2f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

مصرع مساعد مدير أمن جنوب سيناء في انقلاب سيارة بسانت كاترين

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

بشرى لجماهير الأهلي.. التعادل مع الأندية العربية في مصر يعني «حصد اللقب»

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |

مساء dmc - السفيرة ميرفت التلاوي | الرئيس السيسي حريص علي دعم المرأة المصرية |