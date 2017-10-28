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رهبان "الأنبا صموئيل" يطالبون بمد رصف الطريق المؤدي للدير

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مصراوي Masrawy

رهبان "الأنبا صموئيل" يطالبون بمد رصف الطريق المؤدي للدير

01:23 م السبت 28 أكتوبر 2017

دير الأنبا صموئيل

المنيا ــ ريمون الراوي:

طالب الأنبا باسليوس رئيس دير الأنبا صموئيل المعترف، بمنطقة جبل القلمون بالمنيا، بمد الطريق بطول 5 كيلو داخل بوابة الدير للوصول للمزار الديني للتسهيل على المترددين، بدلا من السير وسط الرمال.

ومن المقرر رصف طريق الدير بطول 25 كيلومترا، وبتكلفة تزيد عن 40 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي 2017-2018، بهدف توفير الأمن والأمان للدير والمترددين عليه.

جاء ذلك بعد بدأ جهاز التعمير بوزارة الإسكان، تنفيذ مشروع رصف طريق دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة بمحافظة المنيا.

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