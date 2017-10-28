تنفيذ أكثر من 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية- على مدار ٢٤ ساعة عن تنفيذ 52 ألفا و283 حكما قضائيا متنوعا شمل تنفيذ 300 حكم جنائي و١٩ ألفا و213 حكم حبس جزئي و ٣ آلاف و191 حكم حبس مستأنف و24 ألفا و11 حكم غرامات و٥ آلاف و568 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.