ضبط 19 قضية مواد بترولية و 200 قضية دقيق مدعم وغش تجاري
ضبط 19 قضية مواد بترولية و 200 قضية دقيق مدعم وغش تجاري
01:32 م السبت 28 أكتوبر 2017
كتب - علاء عمران:
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن،عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط 19 قضية مواد بترولية، و131 قضية دقيق مدعم وأقماح مخابز، و22 قضية في مجال الإتجار غير المشروع في السلع التموينية.
كما نجحت شرطة التموين في ضبط 502 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 77 قضية في مجال الغش التجاري، و22 قضية في مجال اللحوم والطيور، و٧ قضايا في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
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