تجديد حبس منصور أبو جبل و6 أمناء شرطة آخرين بخلية وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تجديد حبس منصور أبو جبل، و6 أمناء شرطة آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم بنيابة أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، فيما عرف اعلاميا "بخلية وزارة الداخلية ".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت واحمد عبد الحكيم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت قد وجهت النيابة لكل من أحمد محمد سليمان وشريف رمضان عوض وسامي محمد عبد الشافي ومنصور عبد المنعم منصور وإسماعيل احمد مختار حسن ومحمد علي ابراهيم جمعة وعز السيد، اتهامات محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.