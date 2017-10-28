سقوط عصابة لسرقة السيارات وإعادتها مقابل مبالغ مالية في المقطم

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة المقطم بأسلوب المفتاح المصطنع، وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة المقطم، مفادها قيام كل من "خالد.ف" و"عادل.ف" ، و"وإيهاب.ع"، و"سلامة.س"، وراء ارتكاب وقائع سرقة السيارات بدائرة القسم.

وباستهدافهم من خلال عدة أكمنة أمنية تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفوا بارتكابهم ٨ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بقيامهم بارتكاب ٥ وقائع سرقات سيارات بذات الأسلوب وقيامهم بمساومة مالكيها وإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، حُرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.