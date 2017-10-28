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مقتل أحد الجنود الأمريكيين في سقوط مروحية في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل أحد الجنود الأمريكيين في سقوط مروحية في أفغانستان

01:21 م السبت 28 أكتوبر 2017

مقتل أحد الجنود الأمريكيين في سقوط مروحية في أفغانستان

مقتل أحد الجنود الأمريكيين في سقوط مروحية في أفغان

كابول - (د ب أ):

ذكر بيان من مهمة الدعم الحازم، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن أحد الجنود الأمريكيين توفي، متأثرا بإصابات تعرض لها في تحطم مروحية بإقليم لوجار جنوب شرقي أفغانستان.

وتعرض ستة آخرون من أفراد الطاقم الأمريكي لاصابات في تحطم الطائرة بمنطقة "خاروار"، الذي قال البيان إنه "ليس نتيجة لعمل عدائي".

وكان مسؤولون محليون قد ذكروا أن مروحية، تابعة لسلاح الجو الافغاني اصطدمت بشجرة في إقليم لوجار مساء أمس الجمعة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، محمد رادمانيش، إن المروحية، سقطت أثناء إقلاعها في بلدة بيجاما بمنطقة خاروار، خلال عملية مشتركة بين القوات الأفغانية والأجنبية.

وأكد حسيب الله ستانيكزاي، أحد أعضاء المجلس الاقليمي، وقوع الحادث وإصابة شخصين.

وكانت طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المروحية.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن 43 على الأقل من أفراد القوات الأفغانية والأجنبية قتلوا بعد إسقاط المروحية.

وكتب مجاهد على موقع (تويتر) "تحطمت مروحية أمريكية من طراز /شينوك/ في بلدة بيجاما بمنطقة خاروار بإقليم لوجار، وقتل 43 من الغزاة الأمريكيين والمستأجرين".

ومن جانبه، نفى رادمانيش مزاعم طالبان، قائلا إنه ليس هناك أي دليل على استهداف المروحية.

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