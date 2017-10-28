"برلمانية" تشيد بموقف ولي العهد السعودي من أسر شهداء الواحات

كتب – محمود رمزى:

أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، بمبادرة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، بتكريمه لأسر شهداء معركة الواحات ودعوته لهم لأداء العمرة وحضور مباريات مونديال كأس العالم فى روسيا عام 2018.

وأشارت الهوارى فى بيان صحفى لها، السبت، إلى أن موقف ولى عهد المملكة العربية السعودية، بمثابه لافته طيبه من المملكة العربية السعودية التى لم تبخل على مصر بأى دعم لها منذ دعمها ومساندتها لثورة 30 يونيو.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن موقف ولى عهد المملكة العربية السعودية يدل على مدى تواصله وتقديره لمصر رئيسا وشعبا.​