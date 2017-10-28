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"برلمانية" تشيد بموقف ولي العهد السعودي من أسر شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

"برلمانية" تشيد بموقف ولي العهد السعودي من أسر شهداء الواحات

01:15 م السبت 28 أكتوبر 2017

النائبة الدكتورة عبلة الهوارى

كتب – محمود رمزى:

أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، بمبادرة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، بتكريمه لأسر شهداء معركة الواحات ودعوته لهم لأداء العمرة وحضور مباريات مونديال فى عام 2018.

وأشارت الهوارى فى بيان صحفى لها، السبت، إلى أن موقف ولى عهد المملكة العربية ، بمثابه لافته طيبه من المملكة العربية السعودية التى لم تبخل على بأى دعم لها منذ دعمها ومساندتها لثورة 30 يونيو.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن موقف ولى عهد المملكة العربية السعودية يدل على مدى تواصله وتقديره لمصر رئيسا وشعبا.​

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