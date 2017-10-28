أوباما يبدأ العمل كمحلف في شيكاغو الشهر المقبل
أوباما يبدأ العمل كمحلف في شيكاغو الشهر المقبل
01:16 م السبت 28 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
واشنطن – (أ ش أ):
أعلن رئيس قضاة مدينة شيكاغو الأمريكية تيم إيفانز أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دُعي لأداء واجب المحلف في المدينة ، موضحا أن أوباما يخطط لبدء العمل في الشهر المقبل.
وقال إيفانز لمفوضي المحليات خلال جلسة استماع خاصة بالميزانية : إن أوباما الذي يمتلك منزلا في كينوود بشيكاغو سيبدأ أداء واجب المحلف اعتبارا من الشهر المقبل بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة (شيكاغو تريبيون) اليوم السبت.
ولفتت (شيكاغو تريبيون) إلى أنه على الرغم من أن أوباما سيصبح الشخص صاحب أعلى مستوى الذي يعمل كمحلف في مقاطعة كوك لكن مشاهير آخرين من بينهم مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفري والممثل والمصارع الشهير المعروف باسم مستر تي فضلا عن بعض حكام الولايات والعُمد كانوا قد سبقوه في تولي هذا المنصب.
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