أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أوباما يبدأ العمل كمحلف في شيكاغو الشهر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أوباما يبدأ العمل كمحلف في شيكاغو الشهر المقبل

01:16 م السبت 28 أكتوبر 2017

أوباما يبدأ العمل كمحلف في شيكاغو الشهر المقبل

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

واشنطن – (أ ش أ):

أعلن رئيس قضاة مدينة شيكاغو الأمريكية تيم إيفانز أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دُعي لأداء واجب المحلف في المدينة ، موضحا أن أوباما يخطط لبدء العمل في الشهر المقبل.

وقال إيفانز لمفوضي المحليات خلال جلسة استماع خاصة بالميزانية : إن أوباما الذي يمتلك منزلا في كينوود بشيكاغو سيبدأ أداء واجب المحلف اعتبارا من الشهر المقبل بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة (شيكاغو تريبيون) اليوم السبت.

ولفتت (شيكاغو تريبيون) إلى أنه على الرغم من أن أوباما سيصبح الشخص صاحب أعلى مستوى الذي يعمل كمحلف في مقاطعة كوك لكن مشاهير آخرين من بينهم مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفري والممثل والمصارع الشهير المعروف باسم مستر تي فضلا عن بعض حكام الولايات والعُمد كانوا قد سبقوه في تولي هذا المنصب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

    أخبار

  • واشنطن بوست: يجب على ترامب عدم تكرار أخطاء أوباما في العراق وسوريا

    أخبار

  • "ترامب" يرد على انتقادات له بالتعامل بطريقة متبلدة مع أرملة جندي

    أخبار

  • أسوشيتيد برس: ترامب يُثير الفوضى

    أخبار

إعلان

599000ca0a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

ترامب يطلب مساعدة رئيس كولومبيا في الحرب على تهريب المخدرات

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة

أمير قطر: مستعد للحوار مع دول المقاطعة.. وترامب مُلتزم بإنهاء الأزمة