أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية" -
بوتين يناقش الحرب السورية ومشروعات الطاقة مع أردوغان -
ضبط 1350 قرص تامول وكمية من نبات البانجو في قنا -
"فيلبي" عاصفة جديدة في طريقها إلى أمريكا بعد تشكلها بسواحل كوبا -
زيدان: شرب النبيذ عند الأحناف «حلال».. والأزهر يعترف بالمذاهب الأربعة -
اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" -
وزير الصحة يوجه المستشفيات بإبلاغ الشرطة حال اكتشاف "ختان الإناث" -
هشم رأس نجل شقيقه ومزق جسده بمعاونة ابنه بسبب الميراث -
مساء dmc - لقاء مع السفيرة ميرفت التلاوي | وحوار رائع حول العنف ضد المرأة في مصر -
برنامج مساء dmc مع ايمان الحصري - حلقة السبت 28-10-2017 - العنف ضد المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية

01:15 م السبت 28 أكتوبر 2017

روسيا تتسلم مطار منج بريف حلب بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية

أرشيفية

حلب - ( د ب أ):

رفعت القوات الروسية علم بلادها فوق مطار منج العسكري في ريف حلب الشمالي اليوم السبت بعد خروج عناصر قوات "سوريا الديمقراطية" باتجاه مدينة عفرين.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن"تسليم مطار منج جنوب بلدة عزاز للقوات الروسية اليوم، هو مؤقت لحين دخول فصيل عسكري سوري تابع للجيش الحر، تم تشكيله في وقت سابق ومُتوافَق عليه من قِبل أنقرة وموسكو، ويُرجَّح أن يكون ألوية النصر، وتكون القوات الروسية هي خط الفصل واتمام عملية المراقبة وفتح طريق حلب غازي عنتاب ".

وأضاف المصدر "عناصر قوات سورية الديمقراطية باشرت بالانسحاب منذ أمس، وخرجت جميع الآليات التابعة لها صباح اليوم، كما أزالت كل الإعلام والرايات الخاصة بها ".

وأشار المصدر إلى أن ذلك ترافق مع دخول قوات المشاة الروسية التي قدمت من قاعدة كفر جنة.

وكشف المصدر عن انسحاب قوات قسد من قرى وبلدات عربية في المنطقة، ومنها مدينة تل رفعت وبلدات كفرنيا ومنج ومرعناز وحربل ودير جمال ومريمين والشوارغة ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الخارجية الأمريكية: تحرير الرقة جاء نتيجة قرارت بتسريع الحملة

    أخبار

  • داعش خارج الرقة بعد أربعة أشهر من المعارك (تسلسل زمني)

    أخبار

  • مسؤول كردي: مجلس بلدي يعتزم إدارة الرقة معقل داعش السابق في سوريا

    أخبار

إعلان

829f5bcfc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بيومي أفندي - الكابتن مجدي عبد الغني : أنا رئيس بعثة المنتخب في روسيا " بوضع اليد "

بيومي أفندي - الكابتن مجدي عبد الغني : أنا رئيس بعثة المنتخب في روسيا " بوضع اليد "

بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

بالفيديو- ترامب يوزّع حلوى "الهالوين" على أطفال صحفيي البيت الأبيض

"توجيه أول الاتهامات في التحقيق بشأن تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية

"توجيه أول الاتهامات في التحقيق بشأن تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر

كبير مستشاري ترامب السابق: الحرب العالمية المقبلة ستكون ضد قطر