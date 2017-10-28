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مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

01:11 م السبت 28 أكتوبر 2017

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وكسور، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام جثة للطفلة "منة الله عويس إمبابى" 10 سنوات، كما استقبل 5 حالات إصابة وهم: زينب طلعت علي،31 سنة، مصابة بجرح بالرأس، وزياد عويس إمبابي، 13 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجوى إمبابي علي، 48 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وطلعت عويس إمبابي، 7 سنوات، مصاب بجروح وكدمات، وفاطمة عويس إمبابي، 15 سنة، مصابة بسحجات.

وتبين أن المتوفاة والمصابين يقيمون بحي فيصل بمحافظة الجيزة، وجرى تحويلهم إلى مستشفى بني سويف العام.

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