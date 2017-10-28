خلافات الأراضي تشعل مشاجرتين في البحيرة.. والحصيلة 13 مصابا

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أصيب 13 شخصًا بكدمات وسحجات بالجسم، اليوم السبت؛ إثر نشوب مشاجرتين بمحافظة البحيرة؛ بسبب خلافات على أراضٍ زراعية.

المشاجرة الأولى وقعت بقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدة باشتباه كسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ بسبب خلافات الجيرة في الزراعة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حمص العام.

كما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بوقوع مشاجرة بقرية العطف، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم؛ بسبب خلافات على قطعة أرض.

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حرر محضر حيال كل واقعة، أحالهما اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.