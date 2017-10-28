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مهندس يتعدى بالضرب على طبيبة بمستشفى في كفر الشيخ

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مهندس يتعدى بالضرب على طبيبة بمستشفى في كفر الشيخ مهندس يتعدى بالضرب على طبيبة بمستشفى في كفر الشيخ

التحرير

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تقدمت "إيمان ي."، طبيبة أطفال بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، اليوم السبت، ببلاغ ضد مهندس، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، محدثًا إصابتها نتيجة عدم القيام بواجبها، حسب أقوال المشكو في حقه.

وأكدت الطبيبة -في البلاغ رقم 60174 لسنة 2017- أنها أثناء تواجدها بقسم الاستقبال بالمستشفى، وقعت مشادة كلامية بينها ومهندس مدني قام بالصياح في وجهها، تطورت إلى مشاجرة.

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وأوضحت الطبيبة أن المهندس تعدى عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج، وإيداعها بالمستشفى تحت الملاحظة.

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التحرير

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