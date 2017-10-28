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وفد البرلمان يلتقي الجالية المصرية بمقر القنصلية في نيويورك

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وفد البرلمان يلتقي الجالية المصرية بمقر القنصلية في نيويورك وفد البرلمان يلتقي الجالية المصرية بمقر القنصلية في نيويورك

التحرير

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الوفد البرلماني المصري الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية سيلتقي مساء اليوم، السبت مع الجالية المصرية في نيويورك، بحضور السفير هشام النقيب، قنصل عام بمقر القنصلية المصرية بنيويورك.

وأوضح رضوان أن اللقاء في إطار التواصل المستمر مع المصريين بالخارج، وأن الزيارة تشمل عقد سلسلة من اللقاءات بالكونجرس الأمريكي بغرفتيه، حيث يلتقي الوفد مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، «بول رايان»، ورؤساء لجان «الخارجية» و«الاستخبارات» و«الموازنة»، وزعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب.

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ويزور الولايات المتحدة وفد برلماني برئاسة علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته، المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، والنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنواب ماريان عازر، وكريم درويش، ومحمد السلاب وعمرو صدقي.

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