برلمانية: هدية «بن سلمان» لأسر شهداء حادث الواحات لافتة طيبة من السعودية

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن موقف الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي بتكريم أسر شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي ودعوتهم لأداء العمرة وحضور مباريات مونديال كأس العالم في روسيا عام 2018، يؤكد موقف السعودية الداعم لمصر.

ووصفت الهواري، فى تصريح لها اليوم السبت، ما قام به ولي العهد السعودي، بأنه بمثابة لافتة طيبة من المملكة العربية السعودية التي لم تبخل على مصر بأي دعم منذ ثورة 30 يونيو عام 2013.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن موقف ولي عهد المملكة العربية السعودية يدل على مدى تواصله وتقديره لمصر رئيسا وشعبا.

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كانت هيئة الرياضة السعودية للإعلام، قد دعت أبناء شهداء حادث الواحات الإرهابى، لأداء مناسك العمرة، وحضور مباريات المنتخب المصرى فى مونديال كأس العالم «روسيا 2018».

وقال رجاء الله السلمى، وكيل هيئة الرياضة السعودية للإعلام، إن تلك المبادرة تأتى وفق توجيهات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضية تركى بن عبد المحسن آل الشيخ، للعمل على تعميق العلاقة مع مصر فى مختلف الجوانب، الأخوية والرياضية والثقافية ومختلف الجوانب الأخرى.

كانت منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بصحراء الجيزة، قد شهدت، مساء الجمعة الماضية، اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن كانت متوجهة لمداهمة عناصر إرهابية مختبئة في منطقة الواحات التابعة للجيزة، مما أدى إلى استشهاد 16 شرطيًا، وإصابة 13 آخرين، فيما أسفرت عمليات التمشيط عن مقتل وإصابة 15 مسلحًا، حسب بيان الداخلية.