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"علشان تبنيها" تجمع 17 ألف استمارة بدمياط

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها" تجمع 17 ألف استمارة بدمياط

01:07 م السبت 28 أكتوبر 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن محمد سامي سليمان، أمين حزب مستقبل وطن بدمياط، والمشرف على حملة "علشان تبنيها" التي تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية ثانية، تجميع 17 ألف استمارة من أهالي القرى والمدن بالإقليم، مشيدًا بالحب الجارف الذي يحظى به الرئيس في المحافظة، خصوصًا بعد تدشينه مشروعات قومية أبرزها مدينة الأثاث والإسكان الاجتماعي ومشروعي "دار " و"سكن مصر".

وبيّن المشرف على الحملة، في تصريح صحفي، أنه جرى افتتاح 6 مقرات إلى جانب المقر الأحدث بمدينة دمياط الجديدة، وسط حضور عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وأعضاء هيئات التدريس بجامعة دمياط، موضحًا أن هناك إقبالا كبيرًا من طلاب الكليات على المشاركة في الحملة.

وأوضح أنه عقد اجتماعات متتالية مع طلاب جامعة دمياط للتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم إلى جانب أصحاب المهن والفلاحين والعمال، مؤكدًا أن أعضاء الحملة يستمعون لمشكلات الأهالى للعمل على حلها.

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