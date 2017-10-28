سقوط عصابة لسرقة السيارات في عابدين

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، تشكيلا عصابيًا ضم ٣ عاطلين، تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب كسر الكونتاكت بمنطقة عابدين.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عابدين مفادها أن كل من "هشام.م"، و"محمد.م"، و"محمد.ه" يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الكونتاكت وتوصيل الأسلاك" والتصرف فيها بالبيع.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمان الأول والثاني، بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بالإشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب 21 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكباه من حوادث أخرى.