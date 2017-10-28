إحالة طعن التحفظ على أموال الناقد الرياضي علاء صادق للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري على الناقد الرياضي علاء صادق والقاضي بإلغاء التحفظ على أمواله لهيئة مفوضي الدولة.

جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم ١٧٩٥٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، واختصم علاء صادق.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعويين المقامتين من علاء صادق الناقد الرياضي ونجلته إنجي، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، وأمرت المحكمة ببطلان قرار التحفظ على أموالهما.