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ضبط مزوري تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دار السلام

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مصراوي Masrawy

ضبط مزوري تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دار السلام

01:06 م السبت 28 أكتوبر 2017

ضبط مزوري تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دار السلام

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، ٣ أشخاص لقيامهم بتزوير تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي وتوزيعها على الجمهور عبر التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من "عمرو.ه"، ٢٥ سنة، و"عبد الرحمن.خ"، ١٧ سنة، بشرائهما 11 تذكرة لحضور مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي من أحد الأشخاص يدعى "حسن قرنى عبد السلام خميس"، 19 سنة، عامل، ومقيم شارع رشاد مكي من شارع إبراهيم عواد حدائق المعادي ـ دائرة القسم، واللذان تحصلا على رقم هاتفه المحمول من خلال صفحة منشاة بتاريخ 20/ الجاري باسم "ميدو العالمي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل 100 جنيه لكل منها.

وعقب انصرافه تلاحظ لهما أنها مقلدة أمكن استدراج الأخير بمعرفه المبلغان بدعوى رغبة بعض من أصدقائهم شراء تذاكر أخرى وبإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت عن ضبطه وبحوزته 10 تذاكر مقلدة ومبلغ مالي 1400 جنيه، وبمواجهته قرر بحيازته للتذاكر المقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وبتطوير مناقشته عن مصدر تحصله على التذاكر المقلدة اعترف بتحصله عليها من كل من "بلال.ا"، و"عمرو.إ"،
تم بإرشاده ضبطهما، وعُثر بمسكن المتهم الثالث على "جهاز كمبيوتر ماركة ديل، وطباعة ألوان ماركة برازر، وتليفون محمول خاص بالمتهم الثالث محمل عليه صورة تذاكر المباراة من جميع النواحي، تذكرة مصورة من الأمام، و4 تذاكر مصورة من الخلف، و 15 تذكرة مقلدة كاملة التصوير.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها واعترفا بقيامهما بتصوير إحدى التذاكر الأصلية للمباراة باستخدام المضبوطات حيازة المتهم الثالث وتسليمها للمتهم الأول للتصرف فيها بالبيع واقتسام الأرباح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

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