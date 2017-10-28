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الجنايات تقضي بإحالة أوراق متهم بقضية أحداث "عنف كرداسة" للمفتي

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مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بإحالة أوراق متهم بقضية أحداث "عنف كرداسة" للمفتي

01:04 م السبت 28 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم محمد إبراهيم وشهرته "خرابة"، لفضيلة المفتي لإعداد الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف كرداسة".
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 29 نوفمبر للحكم على باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين، ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.

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