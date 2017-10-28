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القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية تضم 50 جثة بالحويجة

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية تضم 50 جثة بالحويجة

01:12 م السبت 28 أكتوبر 2017

القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية تضم 50 جثة بالحويجة

القوات العراقية تعثر على مقبرة جماعية تضم 50 جثة ب

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عثور قواتها على مقبرة جماعية تضم 50 جثة تعود لعناصر من الجيش والشرطة داخل قضاء الحويجة.
وأضافت العمليات المشتركة - في بيان أوردته قناة (العربية) اليوم السبت - أن تنظيم داعش أعدم عناصر القوات الحكومية في قرية البكارة وسط الحويجة خلال هجمات إرهابية، شنها على مناطق جنوب غربي كركوك.. مشيرا الى أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها لفتح المقبرة، وفحص جميع الرفات الموجودة فيها.

وكانت مصادر في الجيش قد ذكرت مطلع أكتوبر الجاري، "إن قوات الأمن عثرت على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عشرات القتلى من عناصر من الجيش والشرطة قتلوا على يد مسلحي داعش في قرية أبو صخرة جنوب شرقي الحويجة".

واستعادت القوات العراقية في الـ8 من الشهر الجاري بشكل كامل مركز القضاء الواقع جنوب غربي كركوك من سيطرة التنظيم المتطرف.

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