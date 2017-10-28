الفاتيكان: البابا فرنسيس قلق من "تجزئة" أوروبا

الفاتيكان سيتي - (د ب أ):

ذكر الفاتيكان، اليوم السبت، أن "تجزئة" أوروبا، واحد من مخاوف البابا فرنسيس، فيما تتعامل إسبانيا مع محاولة لانفصال إقليم كتالونيا.

وتحدث وزير الخارجية، الكاردينال بيترو بارولين، وهو الثاني في القيادة بالفاتيكان ،أمام مؤتمر في روما، نظمته "رابطة الاساقفة الكاثوليك الأوروبيين".

وأضاف بارولين "نتيجة الاستفتاء البريطاني العام الماضي، والميل إلى التجزئة الذي يجتاح القارة، دفعا الأب المقدس لدراسة الحاجة العاجلة للتأمل واسع النطاق والأكثر تركيزا على أوروبا".

وأدلى الكاردينال بخطابه، أمس الجمعة، لكن الفاتيكان أصدر نسخة طبق الأصل، بعد ذلك بيوم واحد فقط. ومن المقرر أن يلقي فرنسيس خطابا أمام الحدث الذي تقيمه الرابطة في الساعة الخامسة والنصف (1530 بتوقيت جرنتش) اليوم السبت.

وكان بارولين يشير في ذلك إلى مخاوف البابا بالنسبة للمهاجرين وآثار الازمة الاقتصادية و"المضي قدما في الشعبوية وعودة القومية والبطالة ومخاوف بشأن قضايا الشباب والبيئة".

ولم يعلق فرنسيس مؤخرا على أزمة كتالونيا، على الرغم من أن مجلة كاثوليكية إسبانية زعمت هذا الشهر أن البابا أبلغ السفير الاسباني للفاتيكان إنه ضد استقلال كتالونيا.

وفي عام 2014، قال البابا لصحيفة "لا فانجارديا" ومقرها برشلونة إنه قلق بشأن "جميع الانقسامات الوطنية"، مضيفا إنه يتعين تقييم المطالب الإقليمية للانفصال على أساس كل حالة على حدة".