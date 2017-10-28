حريق يلتهم منزلا وحظيرة مواشي في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

نشب، اليوم السبت، حريق بحظيرة مواشي بقرية "حنا" التابعة لدائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وامتدت النيران إلى منزل أحد أهالي القرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية "حنا" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، وامتداد النيران لمنزل مجاور للحظيرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.