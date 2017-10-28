ننشر نتيجة تحويلات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية المقبولين بكليات الهندسة
ننشر نتيجة تحويلات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية المقبولين بكليات الهندسة
01:02 م السبت 28 أكتوبر 2017
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الجيش الثالث الميداني يضبط 3 تكفيريين وكمية من المواد المتفجرة بوسط
كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، نتيجة التحويلات للطلاب الناجحين للمسابقة المركزية والموحدة لجامعة حلوان.
وتشمل النتيجة، التحويلات إلى جامعة عين شمس، بنها، بنى سويف، سوهاج، وجامعة قناة السويس..
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