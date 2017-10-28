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ننشر نتيجة تحويلات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية المقبولين بكليات الهندسة

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مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تحويلات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية المقبولين بكليات الهندسة

01:02 م السبت 28 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

الجيش الثالث الميداني يضبط 3 تكفيريين وكمية من المواد المتفجرة بوسط سيناء

الألبوم التالى

الجيش الثالث الميداني يضبط 3 تكفيريين وكمية من المواد المتفجرة بوسط

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، نتيجة التحويلات للطلاب الناجحين للمسابقة المركزية والموحدة لجامعة حلوان.

وتشمل النتيجة، التحويلات إلى جامعة عين شمس، بنها، بنى سويف، سوهاج، وجامعة قناة السويس.​.

 

 

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مصراوي Masrawy

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