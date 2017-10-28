ننشر نتيجة تحويلات المسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية المقبولين بكليات الهندسة

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني، نتيجة التحويلات للطلاب الناجحين للمسابقة المركزية والموحدة لجامعة حلوان.

وتشمل النتيجة، التحويلات إلى جامعة عين شمس، بنها، بنى سويف، سوهاج، وجامعة قناة السويس.​.