بروتوكول تعاون بين "القومي للبحار والمصايد" و "بتروسيف"

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، كمؤسسة بحثية واستشارية تعمل من خلال برامج بحثية في جميع تخصصات العلوم المائية والبحرية.

وفى هذا الإطار وقع فرع المعهد بالإسكندرية بروتوكول للتعاون مع شركة بتروسيف للخدمات البترولية للسلامة والبيئة، وهي إحدى الشركات المصرية المساهمة المملوكة بالكامل لقطاع البترول المصري والمتخصصة في مجال تقديم الخدمات والدراسات والاستشارات والأعمال المتكاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومكافحة التلوث البحري.

ويهدف البروتوكول - حسب بيان السبت - إلى تقديم خدمات وأعمال مشتركة بين الجانبين في مجالات: (دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، إعداد خطط طوارئ لمكافحة التلوث وحماية البيئة، المراجعات والاستشارات البيئية، الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك التدريب على أعمال حماية البيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية ومكافحة التلوث).

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمهندس عماد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف والعضو المنتدب، وبحضور الدكتور عبير السحرتي مدير فرع المعهد بالإسكندرية، والدكتور محمد سعيد الأستاذ المتفرغ بالمعهد، ولفيف من الباحثين وأعضاء المعهد وشركة بتروسيف.​