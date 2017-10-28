الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 26

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس المعتدل نهارًا على معظم انحاء الجمهورية، اليوم السبت، بحيث يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والتوسطة على شمال اللبلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح اغلبها جنوبية غريبة معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للأترة كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فطقسه معتدل إلى مضطر، ورياحه السطحية شمالية غربية وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فطقسه معتدل، ورياحه شمالية غربية وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة فكانت كالآتي:

القاهرة 20 26

وسط الدلتا 20 26

الإسكندرية 19 25

بلطيم 19 27

مطروح 18 25

السلوم 16 23

سيوة 15 27

بورسعيد 20 27

دمياط 20 27

العريش 18 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 17 28

السويس 17 27

رأس سدر 21 29

نخل 14 25

نويبع 19 28

طابا 17 25

كاترين 10 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 30

الفيوم 17 26

بني سويف 17 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 17 32

أبو سمبل 20 30

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 22 29

ابو رماد 23 30

رأس جدربة 24 27

حلايب 24 27​