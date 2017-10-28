إحالة طعن طاهر لإلغاء حكم "حق تصويت أعضاء الأهلي بالشيخ زايد" للموضوع

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي يطالب بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 16 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية عليا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة ووائل عوض.

طالب الطعن بإلغاء الحكم القاضي بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.