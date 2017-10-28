سقوط عصابة تستقطب ضحاياها من "أوليكس" لسرقة هواتفها المحمولة

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين، أثناء بيعهما لهاتف محمول.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا، من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم مفادها قيام شخصان بعرض هاتف محمول للبيع بثمن لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطهما وتبين أنهما كل من "مصطفى.م"، عامل بمحل أسماك، و"أحمد.ع"، 22 سنة، عاطل، وبحوزتهما هاتف محمول ماركة أي فون "مجهول المصدر".

وبمناقشتهما اعترفا بسرقته من، أحمد صلاح نصار محمد، 25 سنة، عامل، عقب استبداله بهاتف محمول من ذات الماركة صيني الصنع دون علم المجني عليه باستدعائه تعرف على الهاتف واتهمهم بسرقته.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتف محمولة على مواقع شبكة المعلومات الدولية "أوليكس" وإيهامهم بشرائها واستبدالها بهواتف أخري والتحصل على مبالغ مالية "فرق الشراء" وتسليمهم أخرى صيني الصنع، واعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقات بذات الأسلوب.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.